Москва, 2 декабря, 2015, 13:32 — ИА Регнум. Существует впечатление, что Венский процесс находился под угрозой срыва из-за прихоти извне, заявил глава МИД России Сергей Лавров 2 декабря в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидисом. «Трудно отделаться от впечатлений, что кому-то хотелось сорвать Венский процесс и помочь исламистам укрепиться в регионе», — сказал Лавров.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров

По его словам, Россия привержена Венскому процессу: «Мы рассчитываем, что все участники будут строго соблюдать положения и в отношении террористического списка, и по поводу репрезентативной группы сирийской оппозиции».

Напомним, Венский процесс начал своё действие в конце октября 2015 года. В числе прочего стороны процесса договорились о начале создания единого списка террористических организаций.