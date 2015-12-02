Вильнюс, 2 декабря, 2015, 13:21 — ИА Регнум. В Министерстве образования и науки Литвы состоялось заседание так называемой комиссии по умиротворению, на котором рассматривались возможности удовлетворить требования, которые выдвинули 6 профсоюзов работников образования, сообщили ИА REGNUM в объединенном комитете профсоюзов работников просвещения.

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Накануне заседания было распространено сообщение министра образования и науки Аудроне Питринене, что совет политических правящих партий «нашел» возможность дополнительно выделить на образование еще 10 млн евро. На заседании было детализировано, где планируется использовать эти деньги.

Делегированные правительством представители, принявшие участие в комиссии, предложили в ученической корзинке в 2016 году предусмотреть 1014 евро. В нынешнем проекте бюджета предлагается 1001 евро, а профсоюзы требуют установить ученическую корзинку в размере 1093 евро.

После острых дискуссий выяснилось, что единственная причина, не позволяющая в большем объеме удовлетворить требования профсоюзов, — нежелание правительства («нет финансовых возможностей») выделить достаточно средств или неспособность Министерства образования и науки найти их в своем бюджете.

С учетом этого представители профсоюзов единогласно заявили, что предложения представителей правительства не удовлетворяют общину педагогов. Комиссия не одобрила и предложения включить в «процедуру умиротворения» лиц, назначенных Министерством социальной защиты и труда. Причина недоверия представителей работников — их основная часть занимает благоприятную для правительства позицию при рассмотрении новой социальной модели, в первую очередь проекта Трудового кодекса. Профсоюзы объявили, что готовят забастовки и акции протеста по всей Литве.