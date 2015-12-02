Пекин, 2 декабря, 2015, 13:01 — ИА Регнум. По мнению экспертов, иск, поданный Филиппинами в 2013 году в Арбитражный суд в Гааге против Китая, может иметь успех, поскольку, в случае положительного решения в пользу островного государства, другие страны окажут на Китай давление, сообщает Reuters.

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Ранее международный суд постановил, что иск Филиппин к Китаю по спорным территориям в Южно-Китайском море находится в его юрисдикции — факт, отрицаемый Китаем, руководство которого считает, что иск «ни к чему не приведет».

С Китаем не согласны не только эксперты, но и иностранные дипломаты. По их словам, Пекин может столкнуться с дипломатическим и юридическим давлением, если Арбитражный суд в Гааге вынесет решение в пользу Манилы.

Эксперты-юристы говорят, что благодаря всё большему вниманию к процессу со стороны других государств велика вероятность того, что суд вынесет приговор в пользу Филиппин. Окончательное решение суда будет известно, как ожидается, в середине 2016 года.

С учетом того, что некоторые западные и азиатские государства выступают с поддержкой Филиппин, приговор суда может осложнить отношения Китая с другими странами, особенно на региональном уровне.

Если суд вынесет решение против Китая, стоит ожидать скоординированной позиции западных стран, которые будут оказывать давление на Пекин в рамках двусторонних встречах и на международных форумах.

По мнению Айана Сторей, эксперта Сингапурского Института изучения Юго-Восточной Азии, другие страны будут использовать решение суда как инструмент давления на Пекин. Именно этим и объясняется такая резкая реакция страны по этому вопросу.

Любое решение против Китая будет обязательным исполнению, однако иных, кроме как политических, методов принуждения к этому не существует, отмечают эксперты, поскольку нет такого органа, который смог бы приводить решения суда в исполнение.

1 декабря МИД Китая еще раз повторил, что Пекин не примет никакого решения, которое будет навязано стране. Ранее в ведомстве назвали иск «бессмысленной попыткой нарушить суверенитет Китая в Южно-Китайском море», которое правительство считает частью своей территории.