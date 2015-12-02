Багдад, 2 декабря, 2015, 12:42 — ИА Регнум. Иракские военные обвинили США в поддержке боевиков террористической группировки «Исламское государство» оружием, пишет The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Для грязной работы

Командир одного из шиитских отрядов Мустафа Саади заявил, что это не вызывает никаких сомнений. «Если американцы прекратят их поддерживать, то мы разгромим их за несколько дней», — считает военный.

Он уточнил, что неоднократно видел, как оружие боевикам доставляют американские вертолеты. Также свидетелями подобных поставок становились друзья и родственники иракских военных, пишет издание.

Ранее иракские политики и шиитские СМИ неоднократно заявляли о сговоре властей США с боевиками ИГ. Газета отмечает, что это свидетельствует о расколе в правительстве Ирака, часть которого хочет выставить американцев как врагов, чтобы сблизиться с Ираном.

Пресс-секретарь министерства обороны Ирака Насир Нури заявил, что военное ведомство страны не верит в подобный сговор, однако в стране многие убеждены в обратном.