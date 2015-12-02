Москва, 2 декабря, 2015, 12:35 — ИА Регнум. Партия «Патриоты России» предлагает президенту РФ Владимиру Путину отправить в отставку министров финансово-экономического блока и руководство ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. По мнению партии, они не справляются с современными экономическим вызовами. Также партия настаивает на том, что правительство должно в кратчайшие сроки представить жесткий мобилизационный план вывода России из кризиса.

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Россия в обстановке западных экономических санкций и мер политического давления, продолжает отстаивать свои интересы на международной арене, предпринимать действия, направленные на слом однополярного мира и гегемонии США, отметил председатель партии «Патриоты России» Геннадий Семигин в ходе X съезда. «Россия заняла активную позицию в решении важных для всего мира геополитических проблем, в том числе, по борьбе с международным терроризмом», — отметил он, подчеркнув, что партия поддерживает инициативы и практические шаги, предпринимаемые президентом России во внешней политике. События последних недель, связанные с терактами в отношении мирных граждан разных стран, предательская атака на российский самолет в Сирии, доказывают правоту России и ее лидера, говорит политик.

При этом Семигин отметил, что несмотря на позитивные изменения в экономике, ситуация внутри страны крайне тяжелая: наблюдается рецессия, федеральный бюджет на 2016 год сформирован с дефицитом 3% ВВП. «Вопреки заявлениям президента, что социальные обязательства будут выполнены, правительство отменяет индексацию пенсий работающим пенсионерам, урезает зарплаты медикам и учителям, увеличивает цены и тарифы, изобретает все новые способы отъема денег у и без того уже обедневших граждан», — возмущен политик.

«Правительство пытается переложить бремя нынешнего кризиса, экономических санкций и собственной некомпетентной политики исключительно на плечи граждан», — сказал Семигин. «Министры-либералы уверены, что из-за обострения международной обстановки, осложнений в российско-турецких отношениях, военных действий в Сирии их теплым местам ничего не угрожает», — утверждает он. В преддверии выборов в Госдуму такая политика может привести к беспрецедентному росту протестных настроений, отдельные примеры которых уже наблюдаются, заявил Семигин.

Отметим, что в ходе съезда были рассмотрены также вопросы изменения в устав партии, а также вопросы о выборах руководящих органов партии. Главной задачей партии в 2016 году должно стать результативное участие в выборах в Госдуму, региональные и муниципальные органы власти, отмечалось на съезде.