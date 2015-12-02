Ставрополь, 2 декабря, 2015, 12:28 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 2 декабря в первой половине дня резко сменилась осенняя погода на зимнюю, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ставрополь в 09:00 2 декабря 2015 года

Если утром в краевой столице светило солнце, была ясная погода и температура достигала +6 градусов, то вскоре ясная погода сменилась густым туманом, а к середине дня город засыпало снегом и продолжаются обильные осадки.

Отметим, что МЧС и ГИБДД рассылали заранее предупреждения о резкой смене погодных условий. При этом правоохранительные органы призывали автолюбителей сменить заранее летнюю резину машин на зимнюю.

Пасмурная погода должна сохраниться в Ставрополе до конца дня. В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться около ноля.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, на территории края сегодня облачно, местами дождь, мокрый снег, в отдельных пунктах сильные, туман. Ветер западный, порывами до 17 м/с, минимальная температура воздуха ночью 0º…+5º, максимальная днём +1º…+6º, в восточной части до +9º.

МЧС Ставрополья предупреждает о вероятности возникновения происшествий природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества автоаварий, нарушениями в работе транспорта, повреждением линий связи, линий электропередач и слабо закрепленных конструкций.