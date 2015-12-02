Киев, 2 декабря, 2015, 12:17 — ИА Регнум. Украина при участии западных партнеров инициирует создание в 2016 году Фонда энергоэффективности.

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Об этом заявил вице-премьер-министр Украины — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко во время встречи со шведским министром по вопросам международного сотрудничества с целью развития Изабеллой Левин, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Зубко подчеркнул, что правительство Швеции приглашено к участию, напомнив, что заинтересованность в участии в таком Фонде уже выразило немецкое правительство, которое участвовало в разработке его концепции.

«Украина… заинтересована во внедрении современных технологий, которые позволяют экономить, уменьшить потребление, а впоследствии и заменить природный газ на альтернативные виды топлива. Мы очень заинтересованы в изучении шведского опыта и рассчитываем на экспертную и техническую помощь по внедрению энергоэффективных мероприятий», — отметил представитель правительства.

В свою очередь, Изабелла Левин, как подчеркивает пресс-служба украинского правительства, одобрительно оценила проведение реформ на Украине в энергетической отрасли.

«Мы готовы делиться с Украиной своим опытом и предоставлять экспертную помощь в вопросах энергосбережения», — заверила она.

Зубко также заявил, что рынок энергоэффективности Украины составляет примерно 55 млрд евро.

«Мы создаем прозрачные и понятные условия для прихода и работы инвесторов в области энергоэффективности», — резюмировал вице-премьер-министр Украины.