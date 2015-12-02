Санкт-Петербург, 2 декабря, 2015, 12:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершился XIV Международный фестиваль дебютных и студенческих фильмов «Начало». Церемония закрытия и вручения наград состоялась вечером 1 декабря в кинотеатре «Аврора». В нынешнем году на суд жюри были представлены около тридцати полнометражных фильмов и более ста короткометражных работ участников из 46 стран.

пресс-служба фестиваля Призы фестиваля «Начало»

Российский полнометражный фильм «Чайки» получил диплом жюри за лучшую режиссерскую работу. Это далеко не первая награда новой драмы Эллы Мажеевой.

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Психологическая драма о понимании свободы и счастья переносит зрителя в приморский городок Калмыкии. Жена рыбака Эльза хочет уйти от мужа, но не решается сделать этот шаг, боясь неизвестности. Дальнейшая судьба героини заставляет её переосмыслить многое.

Свою творческую карьеру сценарист и режиссер Элла Манжеева начинала с работы над документальными и игровыми короткометражными фильмами. Её первыми лентами стали «Праздник» и «Чужая. Степь». 15-минутный фильм «Женщина внутри как степь» 2009 года получил диплом «За национальный колорит» на XVI Открытом фестивале студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» и первое место в категории арт/эксперимент на 4-м МКФ Schwaebisch Hall в Германии.

Лучшим игровым полнометражным фильмом фестиваля «Начало» стала картина Ивана Икича «Варвары» — фильм совместного производства Сербии, Черногории и Словении.

Диплом жюри за лучший сценарий достался эстонскому полнометражному фильму «Вишневый табак».

Лучшим актерским ансамблем стали Хорхе Клементе, Беатрис Медина и Эмилио Паласиос из Испании, сыгравшие в картине «Герои зла».

Диплом жюри за лучшую актерскую работу присудили Лиаму Уолполу, исполнителю главной роли в британском фильме «Губ».

Специальный диплом Петербургской федерации кинопрессы «За самое многообещающее начало» получил немецкий фильм «Убежище» Марка Бруммунда.

Приз зрительских симпатий достался полнометражной ленте «Ничье дитя» режиссера Вука Ршумовича.

В конкурсе короткометражных дебютных фильмов лучшей игровой работой назвали фильм «Производитель шума» из Литвы. Среди короткометражных студенческих фильмов первый приз достался фильму «Ролевые игры» производства Польши.

Специальный приз журнала «Сеанс» имени Сергея Добротворского «За плодотворный поиск источников невозможного» присудили российскому фильму «Мы тут ни при чем» Ростислава Смирнягина, получившему также один из трех специальных дипломов от компании «Фото-Видео-Куб».

Фестиваль молодого кино проводится в Санкт-Петербурге каждую осень начиная с 2001 года. Его основные цели — укрепить международные связи, расширить творческие и профессиональные контакты, обеспечить обмен опытом и идеями между кинокомпаниями. Из года в год организаторы уделяют особое внимание молодым режиссёрам и студентам киношкол, стремясь выявить тенденции в развитии современного кинематографа.

Программа нынешнего года, помимо кинопоказов, включала мастер-классы членов жюри, встречи с иностранными режиссерами и актерами. В один из дней прошел круглый стол «Куда податься дебютанту?», организованный Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга и Молодежным центром Союза кинематографистов России. В рамках заседания обсуждались актуальные проблемы молодых кинематографистов и варианты для возможной поддержки дебютантов.

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