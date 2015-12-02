Ярославль, 2 декабря, 2015, 11:43 — ИА Регнум. Группа депутатов Ярославской областной думы внесла в проект бюджета Ярославской области на 2016 год поправку, предусматривающую создания парковки во дворе здания думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Текст поправки звучит так: «Предусмотреть расходы на 2016 год в сумме 7,762 827 млн руб. на благоустройство внутридворовой территории здания по адресу: Советская пл., д. 1/19, с организацией парковки автотранспорта».

Площадь перед Ярославской облдумой

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По этому адресу располагается не что иное, как здание Ярославской областной думы. В настоящее время депутаты паркуют свои автомобили на центральной площади города — Советской. Однако в 2016 году мэрия Ярославля решила сделать парковочное пространство в центре, в том числе и на Советской, платным. Причем льготы чиновникам и депутатам не предусмотрены. Поправку внесли председатель думы Михаил Боровицкий, а также депутаты Сергей Иванов, Евгений Заяшников, Владимир Колобов, Александр Кузьмин, Владимир Денисов, Лариса Ушакова, Юрий Павлов, Валентин Журавлев, Александр Неберт, Владимир Ермилов, Павел Смирнов, Виктор Тамаров. Все они являются членами фракции «Единая Россия».

В качестве источника финансирования указаны «непрограмные расходы Правительства области — резервный фонд или иное».

Между тем, например, в Барнауле комфорт сотрудников Пенсионного фонда обходится бюджету более чем в 82 млн рублей: для них строят теплую автостоянку с переходной галереей, соединенной с главным зданием. При этом, по данным ОНФ, изначально стоимость контракта составляла около 80 млн рублей. Руководство отделения ПФР обещало снизить расходы минимум на 10%, однако в итоге стоимость работ выросла.