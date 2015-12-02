Ереван, 2 декабря, 2015, 11:37 — ИА Регнум. Оппозиционное движение «Новая Армения» начла круглосуточную сидячую демонстрацию на площади Свободы в центре Еревана. В отличиe от Армянского национального конгресса и Народной партии Армении, которые призывают граждан участвовать в намеченном на 6 декабря конституционном референдуме и сказать «нет» новой Конституции, «Новая Армения» требует немедленной смены власти и отмены референдума.

Photolure Митинг в Ереване, 01.12.2015

Первая ночь на площади Свободы прошла без происшествий. Вместе с десятком соратников на площади провели ночь лидер «Новой Армении» Жирайр Сефилян, ближе к утру его сменили председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян и председатель «Учредительного парламента» Гарегин Чугасзян.

Акция, организованная «Новой Арменией», началась на площади Свободы вечером 1 декабря.

Представляя программу акций протеста, организаторы заявили, что их целью является осуществление смены власти до 6 декабря. После митинга участники акции протеста прошли маршем по улицам города и вновь вернулись к месту старта.

Во фронт «Новая Армения» входят партия «Наследие», движение «Учредительный парламент», партия «Демократическая Родина», гражданское движение «Вставай, Армения».

6 декабря в Армении пройдет референдум по новой Конституции, инициированный президентом Армении Сержем Саргсяном и предусматривающий переход страны на парламентскую форму правления.

Оппозиция полагает, что таким образом Саргсян пытается остаться у власти по истечении второго и последнего срока на президентском посту в 2018 году.