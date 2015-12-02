Москва, 2 декабря, 2015, 11:14 — ИА Регнум. Власти США рассматривают возможность введения новых санкций против РФ из-за якобы нарушений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом, как передаёт «Русская служба новостей», сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер на слушаниях в палате представителей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет (фрагмент)

«Мы продолжаем рассматривать экономические меры в связи с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но на данный момент мы не приняли решения», — заявила она.

Роуз Гетемюллер добавила, что Вашингтон уже ввел санкции против России из-за событий на Украине, и по мнению американской стороны, они «невероятно эффективны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор о РСМД был подписан США и СССР в 1987 г. и вступил в силу в следующем году. Согласно документу, стороны обязались полностью уничтожить свои ракеты средней (радиусом действия от 1 до 5,5 тыс. км) и меньшей (500 — 1000 км) дальности. К 1991 г. соглашение было исполнено, до 2001 г. стороны устраивали взаимные инспекции.

Летом 2014 г. США обвинили РФ в несоблюдении этого договора, заявив, что Москва нарушила обязательства не испытывать, не производить и не развертывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 км до 5500 км и не производить пусковые установки.

РФ в ответ предъявила встречные претензии США.