Вашингтон, 2 декабря, 2015, 11:26 — ИА Регнум. Бурное негодование в соцсетях вызвала фотосессия американской модели и сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер на золотом инвалидном кресле.

starhit.ru Инвалидное кресло

Накануне 18-летняя модель поучаствовала в фотосессии для журнала Interview, однако не в образе человека, а в образе куклы, одетой в откровенный латексный наряд, причем на некоторых фото модель сидит в золотом инвалидном кресле. Эти снимки поместят на обложке журнала.

По каким причинам младшая сестра Ким Кардашьян решила принять участие в такой фотосъемке, непонятно. Одно можно сказать наверняка: привлечь к себе внимание ей удалось. Правда, отнюдь не восхищение вызвали фотографии модели. Так, люди, вынужденные в силу физических особенностей передвигаться на инвалидных креслах, выразили свое недовольство. Вот некоторые из комментариев:

«Кайли Дженнер снялась в черном латексном костюме в фотосессии, а теперь еще и в коляске…Перестаньте притворяться, что это вина только фотографов», — написала @maliagif.

«О, что я вижу! Когда я нахожусь в своей инвалидной коляске, никто не может заглянуть мне в глаза, но когда Кайли Дженнер сидит в коляске, это уже манерно. Как это глупо», — выразила свое мнение Amelia (@amysgotmilk).

«Ежедневно Дженнер и Кардашьян дают нам поводы считать их ужасными», — поделился комментатор.

Издание E! Online в своем Twitter задалось вопросом по поводу реакции родственников Дженнер на продемонстрированную Кайли пятую точку на фотосессии.

Однако другие пользователи, хотя их немного, нашли в фотосессии 18-летней девушки дух свободы и творчества:

«KylieJenner в инвалидной коляске. Для людей с неограниченными физическими возможностями это дарит свободу и независимость», — пишет Ophelia Brown.

Пользователи, недовольные снимками модели, запустили в соцсетях небольшую акцию: расположили рядом фото на инвалидном кресле здоровой Кайли, на другом — снимок человека, действительно нуждающегося в коляске. «Прямо как близнецы», — с иронией замечает Mary Coll.

Как отмечает издание Viralbuzz, ссылаясь на источники в команде, проводившей фотосессию, таким способом фотограф вместе с моделью хотели привлечь внимание к проблемам инвалидов, а также призвать окружающих уделять больше внимания людям с ограниченными возможностями.

Также издание приводит слова пользователя: «Если они хотели сделать эту паршивую фотосессию в инвалидной коляске ради таких целей, они должны были снимать настоящего инвалида таким, какой он действительно есть».