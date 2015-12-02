Москва, 2 декабря, 2015, 10:53 — ИА Регнум. Несмотря на то, что среди большей части населения России сохраняется негативное восприятие США, ЕС и Украины (70%, 60% и 63% соответственно), в настоящее время выросла доля респондентов, заявляющих о необходимости поиска компромисса между Россией и Западом. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

libri.hu Компромисс запада, для России

Число тех жителей России, кто считает, что стране необходимо налаживать отношения с западными странами, увеличилось с 66% в сентябре 2015 г. до 75% в ноябре 2015 г. Если в августе 2015 г. каждый пятый заявлял о том, что Россия должна идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций, то сейчас — каждый четвертый. Отметим, опрос проводился после того, как подтвердилась версия о теракте в российском пассажирском самолете А321, и стало известно терактах в Париже.

Представление о том, что России стоит опасаться НАТО, разделяет большее число респондентов, чем представление о том, что, напротив, НАТО стоит опасаться России (54% против 39% соответственно), что еще раз подчеркивает установку, функционирующую в общественном мнении, об оборонительном характере политики российского руководства, вынужденного реагировать на «западную агрессию».

Опрос проведен 20 — 23 ноября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.