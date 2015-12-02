Астрахань, 2 декабря, 2015, 10:53 — ИА Регнум. Астраханская область и Белоруссия готовы сотрудничать в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, культуры, туризма, труда и социальной защиты населения, здравоохранения. Пути взаимодействия по этим направлениями обсуждались в Минске во второй день официального визита астраханской делегации в республику. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе председателя правительства региона 2 декабря, о перспективах сотрудничества в аграрной сфере речь шла на заседании рабочей группы под председательством главы Минсельхоза и продовольствия Белоруссии Леонида Зайца и вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области Константина Маркелова.

Мясоедов Григорий. Страдная пора (Косцы)

Так, Астраханская область готова поставлять в Белоруссию бахчевые и рыбу, а ввозить — молочные и мясные продукты. Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности республиканского Минсельхоза Алексей Богданов, в свою очередь, предложил отправлять астраханских студентов в Белоруссию обучаться ведению сельского хозяйства. «У нас существует множество аграрных специальностей, также есть специальные трехнедельные курсы повышения квалификации для фермеров. Отдельно хотелось бы вас попросить в следующем сезоне направить к нам побольше бахчевой продукции, мы знаем, что она всегда высокого качества», — отметил он.

Обсуждались и возможности поставок сельскохозяйственной техники. Предприятия Белоруссии предлагают выгодные для астраханских фермеров схемы лизинга, а также различные программы субсидирования. Также представителей белорусского Минпрома заинтересовала перспектива локализации судостроительного производства в Астраханской области.

Также одним из перспективных направлений сотрудничества является и поставка в Астраханскую область племенного крупного рогатого скота и инкубационных яиц для выращивания бройлерных кур. Заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый предложил разместить в Астрахани выставку белорусских производителей, в рамках которой астраханцы и гости города смогли бы ознакомиться с широким ассортиментом белорусской продукции. Константин Маркелов предложил использовать для этой цели площади Белорусского торгового дома в Астрахани, и эта идея была единогласно одобрена.

Стороны затронули тему производства и поставки пектина из Астрахани в Минск и пришли к соглашению, что создание совместного предприятия с участием белорусских инвесторов принесет прибыль обеим сторонам.

Прозвучала со стороны белорусских коллег и идея по созданию в Астрахани производства табачных изделий из белорусского сырья. Михаил Русый рассказал, что крупнейшим покупателем белорусского табака является Иран, однако поставлять туда продукцию из Белоруссии неудобно. Более выгодным представляется поставлять в Астраханскую область сырье на производство, после чего переправлять готовую продукцию в страны Прикаспия и Азии. Стороны решили проработать детали этого плана подробнее, после чего выработать общую стратегию действий. Кроме того, белорусская сторона заинтересована в увеличении поставок рыбы из Астраханской области с 2 до 3,4 тысячи тонн к следующему году. Астраханские производители готовы обеспечить данные объёмы.

Представила Астраханская область белорусским коллегам и особую экономическую зону «Лотос», предложив рассмотреть возможность размещения производственных площадок белорусских предприятий на территории Астраханской области в рамках ОЭЗ.

Итогом встречи стало подписание сторонами программы совместных действий правительства Белоруссии и правительства Астраханской области по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2016−2018 годы.

Множество возможностей для совместной работы с астраханским Минкультом нашли и представители Министерства культуры Белоруссии. В качестве приоритетных направлений культурного сотрудничества были названы: участие белорусской стороны в международных фестивалях, проводимых на территории Астраханской области, реализация обменных гастролей театрально-концертных учреждений, выставочные проекты музеев. Сотрудники Государственного национального художественного музея уже заинтересовались совместными проектами с Астраханской картинной галереей имени Догадина. Обсуждались и вопросы продвижения туристического потенциала на внутреннем рынке, обмена рекламно-информационными материалами о туристических мероприятиях, налаживания взаимодействия между туроператорами Астраханской области и Белоруссии в целях увеличения туристического потока.

В ближайшее время стороны обменяются программами мероприятий на будущий год и обсудят возможности участия в них для творческих коллективов обеих стран.

Напомним, рабочий визит делегации Астраханской области в Белоруссию начался 30 ноября и завершится сегодня, 2 декабря. Уже состоялся ряд встреч профильных специалистов социальной сферы и сферы здравоохранения с белорусскими коллегами. На всех направлениях достигнуто взаимопонимание и установлены договоренности об обмене опытом и дальнейшей совместной работе. Прошли встречи в министерстве промышленности и министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, астраханская делегация посетила концерн «Белгоспищепром» и ОАО «Минский молочный завод № 1».

Добавим, что Астраханскую область и Белоруссию связывают давние партнерские отношения. В 2014 году в Астрахани был открыт Белорусский торговый дом — теперь у астраханцев появилась возможность приобрести товары белорусских компаний: мясо-молочную и колбасную продукцию, кондитерские изделия, мебель, трикотаж, косметику, бытовую химию и прочее. За 2014 год объем товарооборота по Белорусскому торговому дому составил 28,5 млн рублей, а с января по ноябрь 2015 года — 17,4 млн рублей.

Также налажены и поставки продукции астраханских предприятий в Белоруссию. «Дюна-АСТ» поставляет в республику обувь, а обратно получает полиэфирные нити и ткань «Винитол», которая используется в производстве обуви для охоты и рыбалки. «Астраханский станкостроительный завод» сотрудничает с ОАО «Гомельский завод станочных узлов» по взаимной поставке узлов для токарно-винторезных станков. ПКФ «Астрахим» поставляет в Белоруссию медицинскую пробку.