Москва, 2 декабря, 2015, 10:38 — ИА Регнум. Согласно данным опроса (проведенного после объявления о запрете на полеты в Египет), две трети жителей России (67%) считают необходимым сосредоточить усилия российских властей на развитии внутреннего туризма, а не на безопасности заграничных поездок (73% среди опрошенных с доходом ниже среднего, 74% среди респондентов старше 60 лет, 76% среди электората КПРФ). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Василий Поленов. Московский дворик

Иной позиции придерживаются 24% опрошенных — они полагают, что следует скорее активизировать работу по обеспечению безопасности пребывания российских граждан за рубежом. Чаще других об этом говорят жители крупных городов (39%), молодые люди (36% 18−24-летних), сторонники непарламентских партий (34%).

По данным одного из предыдущих опросов, этим летом брали отпуск 59% жителей России, однако за пределами России отдыхали только 8% из них. На курортах Краснодарского края — 14%, в Крыму — 6%, в другом городе или селе России — 14%.

Опрос проведён 14−15 ноября 2015 года. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.