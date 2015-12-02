Барнаул, 2 декабря, 2015, 10:12 — ИА Регнум. Барнаулец на автомобиле Land Rover с надписью «Game over» был задержан на пр. Строителей в Барнауле. Как пояснила начальник отдела информации ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова, операцию по задержанию подозреваемого в серии тяжких преступлений, совершенных в 2000—2004 годах, произвели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью при поддержке спецназа. Были изъяты оружие, боеприпасы и документы.

Андрей Кизилов В Барнауле задержан подозреваемый в серии тяжких преступлений

Дополнительные меры при задержании потребовались потому, что барнаулец мог быть вооружен и очень опасен.

У правоохранителей есть основания полагать, что сегодняшний задержанный входил в состав организованной преступной группы, члены которой осуждены еще в 2013 году за серию убийств и других тяжких преступлений.

«По предварительной информации, он мог быть причастен к разбойному нападению с применением оружия на одного из жителей Барнаула в 2002 году с целью завладения более чем полумиллиона рублей. Известно, что подозреваемый уже имеет судимость за совершение мошенничества в особо крупном размере», — отмечает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.