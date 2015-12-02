Ракка, Сирия, 2 декабря, 2015, 10:07 — ИА Регнум. В сирийском городе Ракка, который неофициально является столицей террористов «Исламского государства», двое боевиков угнали машину, в которой перевозили деньги для выплат членам ИГИЛ. Об этом стало известно сегодня из Twitter-аккаунта Ракки.

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В сообщении говорится, что двое боевиков совершили преступление против самой организации, угнав машину с зарплатами для боевиков. Причем сделали они это на одном из контрольно-пропускных пунктах недалеко от Ракки. Далее террористы, совершившие преступление против самих же террористов, направились к сирийско-турецкой границе.

ИА REGNUM напоминает, «Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой по законодательству России запрещена на территории страны. Она попадается в список экстремистских также во многих других странах.

Благодаря мощным системам вербовки по всему миру «Исламское государство» имеет сторонников по всему миру. Во вторник, 1 декабря, ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге в полицию 30 ноября обратились родители пропавшей девушки, они опасаются, что их дочь могла быть завербована членами ИГИЛ.

Девушка работала врачом-стоматологом в клинике на Коломяжском проспекте. В понедельник отец 24-летней, уроженец Армении, девушки сообщил в правоохранительные органы, что утром девушка ушла на работу и не вернулась, на связь с ней тоже никак не выйти. Отец предположил, что девушка попала в сети вербовщиков ИГИЛ. Полиция начала розыск девушки.

Подозрение родителей о том, что их дочь могла быть завербована «Исламским государством» связано с тем, что девушка в последнее время вела очень странно, в семье начались частые ссоры по ее инициативе.