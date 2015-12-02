Ставрополь, 2 декабря, 2015, 09:50 — ИА Регнум. Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора поддерживает создание координационного Совета по реализации государственной семейной политики при правительстве РФ. Об этом в рамках IV Ставропольского форума сообщила советник полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Марина Белогубова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Наше предложение к Всемирному народному собору — поддержать скорейшее утверждение координационного совета на федеральном уровне и сделать вертикаль, чтобы такие координационные советы существовали на всех уровнях наших федеральных субъектов», — сказала Белогубова.

Она добавила, что соответствующее постановление премьера РФ о создании координационного совета по реализации государственной семейной политики будет подписано в скором времени.

По мнению эксперта, сейчас вопросами семьи занимаются 19 ведомств России, однако они не имеют возможности решить все возникающие проблемы. Вместе с тем Белогубова считает, что Совет будет способствовать «объединению усилий этих ведомств», а «межведомственный характер будущего Совета даст широкие возможности использования общественных, религиозных и других точек зрения в его работе».

Белогубова напомнила, что в 1990-е годы орган по делам семьи, материнства и детства существовал. Однако, как сообщила на пленарном заседании ректор СКФУ Алина Левитская, в этот же период сменились государственные приоритеты, и вопросы семьи перестали быть актуальными. Напротив, распространилась пропаганда свободных отношений.

В результате это привело к разрушению существующих устоев и нарастающим проблемам в институте семьи. Ректор крупнейшего на Северном Кавказе вуза высказалась за формирование четкой государственной политики в вопросах семьи и детства.

Напомним, в Ставрополе проходит IV Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора. В мероприятии принимают участие более 300 духовных и общественных лидеров из России и зарубежных стран, представители науки и органов власти, специалисты и эксперты социальной сферы.

По итогам обсуждения вопросов традиционных семейных ценностей народов России и вызовов глобального мира будет подготовлен доклад форума, который, наряду с другими материалами форума, будет адресован президенту России, правительству России, Федеральному Собранию.