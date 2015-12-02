Нью-Дели, 2 декабря, 2015, 09:47 — ИА Регнум. Из-за масштабного наводнения в южноиндийском штате Тамилнад более 200 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, остановлены фабрики, работа аэропорта в столице штата, городе Ченнай парализована, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Раден Салех. Наводнение на острове Ява. 1865

По сообщениям экстренных служб, наводнение, вызванное проливным дождем, который шел на протяжении двух недель, нарушило работу международного аэропорта, находящегося в четвертом по численности городе, было отменено 25 рейсов.

Во многих частях штата может выпасть еще более 104 см осадков, сообщили в Индийском департаменте Метеорологии.

Премьер-министр страны уже выпустил указ, предписывающий спасательным командам и полувоенным формированиям начать масштабную операцию спасения.