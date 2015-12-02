Вашингтон, 2 декабря, 2015, 09:38 — ИА Регнум. Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» обвинила президента Турции Раджепа Эрдогана в нелояльности к СМИ: он преследует журналистов на территории Турции, занимается их систематическим притеснением. Журналисты потребовали освободить своих турецких коллег Джана Дюндара и Эрдема Гюля, арестованных властями Турции, передают «Вести» со ссылкой на обращение организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СМИ

К обращению, опубликованному «Репортёрами без границ», присоединились общественные деятели ряда государств.

«Реджеп Тайип Эрдоган занимается методическим подавлением СМИ в Турции на протяжении многих лет. Эрдоган преследует журналистов всех направлений все более жестоким образом во имя борьбы с терроризмом и защиты госбезопасности. Аресты, угрозы и унижения, которые устраивает режим Эрдогана, недостойны демократического общества», — говорится в сообщении.

Журналисты требуют освободить своих турецких коллег, арестованных властями страны. В частности в заключении находятся главный редактор газеты Сumhuriyet Джан Дюндар и глава бюро газеты в Анкаре Эрдем Гюль. Власти Турции необоснованно обвиняют журналистов в шпионаже и терроризме — подчёркивают авторы сообщения.

«Их обвиняют в шпионаже и терроризме на том основании, что они опубликовали в мае данные о поставках турецкими разведслужбами оружия исламистским группировкам в Сирии», — говорится в сообщении.

«Репортёры без границ» также настаивают на освобождении всех журналистов, арестованных в Турции за то, что они решились высказать собственное мнение. «Мы призываем турецкие власти освободить всех журналистов, которые сейчас содержатся в заключении за их журналистскую деятельность и выраженные ими мнения», — говорится в сообщении.