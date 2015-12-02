Омск, 2 декабря, 2015, 09:39 — ИА Регнум. В Омске уже второй день активно обсуждаются слухи о возможной скорой отставке градоначальника Вячеслава Двораковского. Однако в мэрии эту информацию категорически опровергли.

admomsk.ru Мэр Омска Вячеслав Двораковский

Как сообщили ИА REGNUM в городском департаменте информполитики, никаких объективных причин для отставки мэра, «избранного на эту должность жителями Омска», нет. Однако слухи множатся и обрастают новыми подробностями.

О том, что Вячеслав Двораковский может лишиться своего поста, 1 декабря сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «источник, близкий к региональным властям». По информации издания, губернатор области Виктор Назаров получил из центра разрешение снять мэра — «процесс запущен, хотя точных сроков еще нет». При этом, основаниями для отправления мэра в отставку называются его высокий антирейтинг, который станет проблемой на выборах в Госдуму, и плохое управление городом.

В областном правительстве корреспонденту ИА REGNUM эту информацию комментировать не стали. «Обратитесь в мэрию, мы слухи не комментируем», — сказали в главном управлении информационной политики Омской области.

По мнению декана факультета гуманитарного образования ОмГТУ Михаила Машкарина, Виктор Назаров не заинтересован в отставке Двораковского. «Мне кажется, что вновь избранный губернатор не заинтересован создавать дополнительные проблемы в городе. У главы региона своих проблем хватает, его министры подвергаются критики в прессе. Думаю, что если информация о готовящейся отставке — это вброс, то едва ли он исходит от самого губернатора. Могу также отметить, что пользы от отставки мэра не будет. Потому что с таким бюджетом, который есть в городе Омске в этом году и на следующий год, посади в кресло мэра даже самого Назарова, вряд ли что-то можно в городе исправить», — сказал Машкарин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Как рассказала в интервью ИА REGNUM омский политолог Инна Ветренко, пока сложно судить, насколько информация об отставке Двораковского объективна: «Если это вброс, я понимаю, почему он появился. Потому что проблема в городе назрела и достигла апогея своей остроты. Бездействие в наших климатических условиях, которое проявила горадминистрация, бездействие в решении транспортных, дорожных и других проблем, то, в каком состоянии город подходит к 300-летию, это просто катастрофа. Если это действительно объективное, принятое кадровое решение, я считаю, что оно должно было состояться гораздо раньше. Об этом свидетельствует и общественное мнение, поскольку недоверие к господину Двораковскому растет быстрыми темпами. Политический рейтинг в городе у него крайне низкий».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Вячеслав Двораковский стал мэром Омска в июне 2012 года. С этого времени СМИ периодически «отправляют» его в отставку.

Однако в последнее время социальная напряженность в городе, похоже, достигла своего пика. В октябре город так замело снегом, что новости о многокилометровых пробках в Омске попали в федеральные СМИ.

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В ноябре Омск вновь «прославился» после информации о серьезных проблемах в работе муниципальных автобусов. На маршруты из-за долгов за топливо выходило по 200−300 автобусов.

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