Москва, 2 декабря, 2015, 09:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выступает за создание широкой международной коалиции в Сирии. Россия открыла против Турции информационный фронт, одновременно с этим нацелившись на создание второй военной базы в Сирии.

mil.ru ВКС РФ на аэродроме Хмеймим в Сирии

Для борьбы с террористами в Сирии нужна широкая коалиция, и Россия готова бороться за то, чтобы «региональные и местнические интересы» ушли на второй план перед глобальной угрозой, заявил Путин на пресс-конференции в Париже. Однако создать коалицию не удастся до тех пор, пока «кто-то будет использовать часть террористических организаций для достижения сиюминутных политических целей», пока не начнут исполняться резолюции Совбеза ООН о прекращении сбыта террористами нефти, пишет «Независимая газета».

Последний пункт стал козырем в руках Москвы в конфликте с Анкарой: РФ обвиняет Турцию в покупке нефти у террористов. «У нас есть все основания полагать, что решение сбить наш самолет было обусловлено необходимостью защитить эти пути доставки нефти в Турцию», — отметил Путин.

Турецкий лидер категорически отверг все обвинения и сделал громкое заявление: «Если это будет доказано, то наша национальная гордость потребует, чтобы я ушел в отставку?».

Путин выразил сожаление, что «беспрецедентный уровень» межгосударственных отношений с Турцией, который удалость достигнуть за последние 10 лет, «бездумно и грубо» разрушается. При этом президент РФ отказался встречаться с Эрдоганом на полях саммита, потому что Турция не желает извиняться за сбитый самолет.

Сотрудничество Москвы и Анкары застыло на мертвой точке и на уровне военных. Вчера премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу призвал создать канал связи с Россией, чтобы избежать повторения воздушных инцидентов, подобных крушению Су-24. В Кремле ответили, что военные каналы связи с Анкарой уже существовали. «Они были призваны не допустить таких трагедий, которая произошла. Эти каналы не сработали, и не по вине российской стороны», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сразу после уничтожения Су-24 начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что в качестве одной из ответных мер контакты с Турцией по военной линии будут прекращены.

Россия взяла курс на эскалацию участия в Сирии. Москва собирается открыть вторую после Хмеймим авиабазу. В Шайрат направят дополнительные самолеты (50 единиц) и войска (разведслужбу и спецбригады), пишет Times. Эта информация уже нашла косвенное подтверждение: Минобороны РФ «непреднамеренно подтвердило» эти данные, случайно показав в телеэфире карту Сирии, на которой были отмечены четыре вертолета Ми-24 и один Ми-8, дислоцированные в Шайрате.

Россия перешла в наступление не только на военных фронтах. Wall Street Journal вышла со статьей под названием «Российские медиа выбрали Турцию мишенью», в которой говорится, что у СМИ появился новый враг № 1.