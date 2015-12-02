Вашингтон, 2 декабря, 2015, 08:52 — ИА Регнум. США стоит пересмотреть свой традиционный подход, при котором Америка, участвующая в решении сирийского конфликта, должна выбирать, является ли главным её врагом «Исламское государство» (ИГ) или президент САР Башар Асад. Это ложный выбор, так как обе цели являются важными, и для их достижения нужно привлекать Россию. Такое заявление сделала кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в интервью каналу CBS.

trends.mn Хиллари Клинтон

«Нам нужно отказаться от ложного выбора: бороться с Асадом или бороться с ИГ. Я думаю, можно сделать и то, и другое, прояснив ситуацию и пригласив к сотрудничеству Россию», — сказала Клинтон. Клинтон уточнила, что на активную поддержку со стороны России США не рассчитывает. Речь идёт об уступках, учитывающих интересы США. Клинтон также обратила внимание, что у России есть важные причины, по которым она активно борется с террористами ИГ — это гибель российских граждан от бомбы террористов в самолёте А321, а также опасность экспансии терроризма на территорию России.

«У вас ведь есть свои интересы, вы обеспокоены тем, что происходит на Кавказе, тем, что идеология ИГ распространяется», — сказала она. Ранее Клинтон иначе отзывалась о действиях ВКС РФ в Сирии. 14 октября кандидат в президенты Клинтон в ходе первых теледебатов кандидатов от Демократической партии заявила о необходимости введения бесполётной зоны над Сирией с целью оказания давления на Россию.

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