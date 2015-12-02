Вашингтон, 2 декабря, 2015, 08:29 — ИА Регнум. Пресечение финансирования террористов «Исламского государства» (ИГ), которое они получают от незаконной торговли энергоносителями, является общей целью России и США. Такое заявление сделала на пресс-конференции постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, пишет Washington Post.

http://dic.academic.ru/ Горящие нефтескважины

Накануне, 1 декабря Пауэр прокомментировала проект резолюции по борьбе с терроризмом для Совета безопасности ООН, подготовленный российско стороной. Копии документа были разосланы представителям США, Китая и некоторых других членов совета в конце прошлой недели.

Изучив документ, Пауэр сделала вывод об общих целях США и России. Нужно остановить финансирование ИГ, прекратить их торговлю нефтью как одного из источников доходов террористов.

«Таким образом, у нас есть общая цель, и из общей цели рождается надежда», — сказал Пауэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава администрации президента РФ Сергей Иванов на встрече с президентом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Син Чже Юном заявил, что совместная работа России и США по противодействию финансированию террористов должна быть продолжена.

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