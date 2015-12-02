Москва, 2 декабря, 2015, 07:59 — ИА Регнум. Россия выступила с предложениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которые были представлены в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в регион. Об этом сказал в пятницу глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам переговоров с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. «Было также предложено организовать встречу президентов Азербайджана и Армении, и мы дали на это свое согласие. Ожидаем, что эта встреча состоится в скором времени», — заявил Мамедъяров.

f.otzyv.ru Нагорный Карабах

Конъюнктурно это заявление воспринимается как контрход на ранние заявления Минской группы ОБСЕ о том, что именно она готовит и является инициатором саммита Алиева и Саргсяна. Сопредседатели МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Андрийе (Франция) еще 26−28 октября посетили регион конфликта.

По итогам визита посредники выступили с заявлением, в котором сообщили, что президенты Азербайджана и Армении подтвердили свою готовность провести встречу на высшем уровне «до конца года».

С другой стороны, слова Мамедъярова могут восприниматься и как реакция Баку на заявление Анкары о готовности главы правительства Турции «освободить карабахские земли». Турецкий премьер Ахмет Давутоглу говорит, что Анкара выступает за мирное разрешение конфликта на Южном Кавказе и будет впредь стремиться к «деоккупации азербайджанских земель», в том числе и Нагорного Карабаха, и устранению напряженности в отношениях Баку и Еревана.

«В ближайшей перспективе мы также будем предпринимать шаги в направлении нормализации отношений с Арменией», — сказал премьер, что воспринимается как анонсирование намерения Анкары вмешаться в урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Наконец, сообщалось во время посещения главой МИД РФ Сергеем Лавровым региона, будто бы Москва выработала ряд мер, которые позволят продвинуться в решении вопроса Нагорного Карабаха. Каких именно, увы, не уточняется.

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Все статьи автора: Станислав Тарасов