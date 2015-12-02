Санкт-Петербург, 2 декабря, 2015, 07:48 — ИА Регнум. С тех пор как закончилось противоборство двух идеологических систем — либерально-демократической и коммунистической — мир оказался в абсолютно нехарактерных для него условиях отсутствия межгосударственной конкуренции за глобальное лидерство, которая являлась постоянным спутником мирового развития прежде.

Киноцитата: «Гнев, страх, агрессия — это тёмная сторона Силы. Легко приходят, но тяжела цена за мощь, которую они дают». К/ф «Звёздные войны»

В отсутствие главного сдерживающего фактора в виде биполярной системы, которая уступила место однополярному миру после краха СССР в 1991 г., мировое лидерство однозначно подхватили США, притянув к себе новых сателлитов. Это увеличило число стран, «счастливо обнаруживших» себя в рамках так называемого западного мира (интересным отражением этого является взгляд американских политологов на понимание Европы).

Однако прежнее геополитическое и цивилизационное противостояние, основанное на очевидном различии определяющих образ жизни ценностей («евразийский» коллективизм versus «атлантический» индивидуализм), сохранилось. Сами ценности, невзирая на влияние западного мира на Россию, никуда не исчезли по той простой причине, что не только окружающее пространство формирует культуру, ценности и нормы, но и культура в свою очередь влияет на экономику и характер жизнедеятельности человеческого сообщества, так как постоянно воспроизводит сложившиеся в обществе коммуникации. Однако это обстоятельство мало кто принимал всерьез, полагая, что Россия раз и навсегда признала лидерство Запада.

«Победивший» в противостоянии западный мир после распада СССР вошел в период интеграции, ознаменовавшийся резким расширением ЕС, усилением влияния НАТО, а также активными процессами глобализации и унификации. Все это совокупно серьезно усилило его, что позволило США активнее влиять на противоположные процессы дезинтеграции в регионах, не вошедших в орбиту так называемого западного евро-атлантического сообщества.

В итоге была создана новая мировая система, в которой отсутствует плюрализм мнений, так как большинство стран, способных влиять на ситуацию, приняли и признали лидерство США, а будучи участниками НАТО и ЕС, они скреплены множеством взаимных обязательств. Это не всегда позволяет им активно отстаивать свою точку зрения.

Помимо этого, процессы укрепления военно-политического единства западного мира совокупно с глобализацией позволили его лидеру, США, влиять на финансовые потоки и обеспечили концентрацию капитала в его руках. Неудивительно, что в такой ситуации Кондолиза Райс уверенно говорила об утверждении однополярного мира, вкупе с американскими интеллектуалами, сообщающими о расцвете «американской эпохи» («American age»).

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Все статьи автора: Наталья Ерёмина