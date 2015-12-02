Вашингтон, 2 декабря, 2015, 07:35 — ИА Регнум. Горячие события в Сирии создают впечатление, что мировая политика вся переместилась на Ближний Восток. Что ж, возможно, этот регион и доминирует в мировой телевизионной картинке, но процессы, которые идут несколькими тысячами километров восточнее, будут иметь для нового миропорядка куда большее значение.

Чжан Сюань. Женщины делают шёлк. XII

В конце концов, Ближний Восток уже полвека главный поставщик новостей для мировых телеканалов — и ни разу за это время не стал «точкой сборки» нового мироустройства.

Аналитики в Вашингтоне обратили внимание на, казалось бы, сугубо отраслевой факт. На прошлой неделе была опубликована статистика аналитической компании East & Partners, которая в исследовании «East's Asia Corporate T&E market report» отметила, что расходы крупнейших корпораций Китая и Индии на командировки в период с 2014 по 2015 год выросли на рекордные 20%. Это глобальный рекорд — по всем бизнес-направлениям.

3−7 ноября китайский вице-президент Ли Юаньчао совершил крайне важный визит в Индию. Это был первый случай, что китайский вице-президент совершил государственный визит в Индию — до этого государственными были только формальные, хотя и очень пышные визиты лидеров двух стран. Такими были вояж президента КНР Си Цзиньпин в Индию в сентябре 2014 года и ответный визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Китай в мае 2015 года.

Государственный характер визита Ли Юаньчао, — непубличного политика, отвечающего в КНР за экономическую стратегию на внешних горизонтах, а до этого пять лет (с 2007 по 2012) работавшего главным руководителем самого влиятельного, Организационного отдела ЦК КПК — говорит о том, что поиск точек экономического сближения Индии и КНР перешел на уровень финального оформления.

Никто из авторитетных американских «мозговых трестов» не видит перспектив для политического, а тем более военного сближения Дели и Пекина, но вот экономическое сближение think-tank'ов в своих отчетах конца ноября рассматривают как практически свершившийся факт.

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Все статьи автора: Александр Шпунт