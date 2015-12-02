Каракас, 2 декабря, 2015, 07:28 — ИА Регнум. После поражения кандидата от правящей партии на президентских выборах в Аргентине грядущие парламентские выборы в Венесуэле приобретают знаковый характер. Если оппозиции удастся набрать больше голосов, чем Единой социалистической партии Венесуэлы, это будет означать не только поражение еще одного «друга Кремля» — Николаса Мадуро, но и кризис левых движений в Латинской Америке.

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Накануне выборов оппозиционный кандидат в президенты Аргентины Маурисио Макри делал заявления о том, что, в случае его победы, подписанные российско-аргентинские договоры могут быть пересмотрены и аннулированы. Станет ли это реальностью или речь идет о предвыборном ходе — покажет время. Но с Венесуэлой Россию также связывают плотные экономические связи. И держатся они во многом на личных договоренностях глав государств.

То, что Николас Мадуро задействует огромный административный ресурс для достижения победы, очевидно не только его врагам, но и сторонникам. Подсчетом голосов выборы не закончатся. Если по результатам голосования победит правящая партия, оппозиция однозначно обвинит власти в фальсификации, и без массовых беспорядков, скорее всего, не обойдется. На стороне оппозиции — пустые прилавки, тотальный дефицит, колоссальный рост преступности. Это их козыри. И они вполне реальны. Что не может не отражаться на настроениях избирателей.

Как сообщает El Confidencial, согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному социологическим центром Datanálisis, рейтинг Николаса Мадуро составляет 22%, что на 8,5 пункта ниже, чем два месяца назад, и на 29 пунктов ниже, чем в 2013 году, когда он выиграл президентские выборы.

PSUV (правящая партия) поддерживают 16% опрошенных. Согласно тому же опросу, оппозицию поддерживает 40% опрошенных, и лишь 19% являются приверженцами одной из партий, входящих в Движение демократического единства». Остальные не определились с мнением.

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Все статьи автора: Татьяна Полоскова