Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2015, 06:55 — ИА Регнум. Строительство новой главной больницы Камчатки, проект которой было готов еще в 2012 году, но дальше подготовки фундамента пока не сдвинулся, будет продолжено в 2016 году. Об этом заявил губернатор региона Владимир Илюхин, уточнивший, что властям придется заказывать корректировку проекта, так как за три году изменились цены на стройматериалы и некоторые нормы строительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kamchatka.gov.ru Строительство краевой больницы. Камчатский край

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Конкурс на продолжение строительных работ будет объявлен в начале будущего года и сразу после определения подрядчика, строительные работы должны продолжиться. При этом Илюхин рассказал, что власти региона предлагают инвесторам из Китая и Южной Кореи поучаствовать в строительстве мед. учреждения. «Большой интерес больница вызывает у южнокорейских инвесторов и сейчас мы ожидаем приезда группы бизнесменов, которые оценят проект. Также китайские партнеры рассматривают вариант участия в этом проекте. Вполне возможно, что на какую-то часть работ мы пригласим инвесторов из-за рубежа. Мы проговариваем вопрос гарантий под этот объект — они строят, а мы в течение 10−12 лет рассчитываемся. Нас это устраивает. Если будут заминки с выделением средств из федерального бюджета, будем работать с инвесторами. В следующем году работу в любом случае продолжим — за счет краевых средств», — подчеркнул Владимир Илюхин.

При этом губернатор в будущем рассчитывает и на поддержку федерального бюджета. «У нас есть поручение премьер-министра, есть поручение вице-премьера Ольги Голодец. Мы стоим в листе ожидания в Минздраве России. Перед нами Магадан со строительством онкодиспансера, следующий субъект на открытие финансирования по объекту — Камчатка. Надеюсь, что в первом полугодии 2016 года эта проблема решится. Мы держим этот вопрос на контроле, необходимая поддержка в Совете Федерации, в Правительстве РФ есть», — пояснил Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап строительства больницы был сорван — финансовые проблемы подрядчика не позволили ему продолжить работы. Поэтому с компанией «Камчатжилстрой» контракт расторгнут. При этом фирма выплатит 17 млн рублей неустойки.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM, начальник отделения реализации инвестиционных проектов Минздрава края Леонид Минцев, трехлетний контракт с компанией «Камчатжилстрой» был заключен по итогам конкурса в ноябре 2014 года. Он предполагал строительство первой очереди больничного городка — лечебно-диагностического корпуса на 150 посещений, палатного корпуса на 170 коек и сопутствующей инженерной инфраструктуры. До конца 2015 года подрядчик должен был освоить порядка миллиарда рублей, однако фактическое освоение средств составило 123 миллиона рублей.

«За прошедший год на лечебно-диагностическом корпусе выполнены подготовительные работы — уложена дренажная подушка под фундамент. По второму, палатному корпусу фундамент готов на 80%. Здесь пять фундаментных плит, три из них выполнены полностью, это значит, что вскоре можно начинать строительство выше нулевого цикла», — сказал Леонид Минцев. Напомним, общая стоимость проекта превышает 11 млрд рублей. По проекту новая краевая больница рассчитана на 510 коек и 150 посещений в смену. Площадь комплекса составит 80 тысяч квадратных метров, а общая площадь территории больницы — более 40 гектаров. Предусматривается оказание высокотехнологичной медицинской помощи.