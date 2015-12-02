Вашингтон, 2 декабря, 2015, 06:02 — ИА Регнум. Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер на слушаниях в Палате представителей, передаёт «Русская служба новостей».

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По словам Гетемюллер, речь идёт о новых экономических мерах из-за якобы нарушения российской стороной договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В то же время заместитель госсекретаря подчеркнула, что на данный момент решения о дополнительных санкциях против России не принято.

Отметим, что в середине октября заявления о возможном «военном ответе» Вашингтона в связи с «нарушением» Россией договора о РСМД уже прозвучали от помощника госсекретаря США Фрэнка Роуза, находившегося в тот момент с визитом в Румынии.

«Если Россия продолжит нарушать договор о РСМД, то США готовы принять соответствующие ответные меры, и это предполагает не только дипломатическую реакцию, но и потенциальный военный ответ», — заявил помощник госсекретаря.

ИА REGNUM напоминает, что договор о РСМД был подписан между США и СССР в 1987 году, а годом позднее вступил в силу. Согласно документу, стороны обязались полностью уничтожить свои ракеты средней (радиусом действия от 1 до 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности. К 1991 году соглашение было исполнено, до 2001 года стороны проводили взаимные инспекции.

При этом Москва с конца 1990-х годов неоднократно указывала на создание в США «ракет-мишеней для испытаний систем ПРО», представляющих собой полноценные ракеты средней дальности без боевого оснащения.

В свою очередь США летом 2014 года высказали свои претензии о нарушении Россией договора РСМД в связи с разработкой и испытаниями крылатых ракет наземного базирования с запрещенной по договору дальностью.

В феврале 2015 года на Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «под договорное определение крылатых ракет средней дальности наземного базирования подпадают широко применяемые США ударные беспилотники». Он также подчеркнул, что договором прямо запрещены пусковые установки систем ПРО, которые будут развернуты в Польше и Румынии.