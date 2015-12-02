Вашингтон, 2 декабря, 2015, 05:20 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Обамы настаивает на пересмотре плана Пентагона по закрытию тюрьмы в Гуантанамо на Кубе и строительству новой на территории США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома.

topwar.ru Тюрьма Гуантанамо

По сведениям издания, закрытие Гуантанамо в соответствии с планами обойдётся примерно в 250 млн долларов, ещё порядка 350 млн долларов потребуется на строительство новой тюрьмы. Отмечается, что Барак Обама намерен вернуть проект на доработку.

Как сообщало ИА REGNUM, тюрьма на территории базы ВМС США в заливе Гуантанамо была образована в 2002 году. В ней содержат иностранцев, подозреваемых американскими властями в терроризме. Правозащитники неоднократно заявляли о пытках, применяемых к содержащимся в тюрьме заключённым.

Сама база была взята США у Кубы в бессрочную аренду в 1903 году. Власти республики добиваются ухода американских военных, однако закрытие базы возможно лишь по обоюдному согласию.

Ещё в рамках кампании перед президентскими выборами в 2008 году Барак Обама обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо. Однако это до сих пор так и не было сделано.

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