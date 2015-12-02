Стамбул, Турция, 2 декабря, 2015, 04:59 — ИА Регнум. Целью террористов, устроивших взрыв возле станции метро в Стамбуле мог быть автобус с полицейским спецназом. Как передают турецкие СМИ, согласно одной из версий, взрывное устройство должно было сработать в момент приближения служебной машины.

police-car-photos.com Полицейский автобус.

Стоит отметить, что официально данная версия не была ни подтверждена, ни опровергнута в правоохранительных органах. Согласно другой версии, террористы намеревались подорвать трансформаторную станцую, питающую метрополитен.

В полиции Стамбула отмечают, что дело, по всей вероятности, является внутренним и не имеет отношения к международному терроризму.

Напомним, что ранее правоохранительные органы распространили приметы подозреваемого в причастности ко взрыву. Согласно сообщению, мужчина, на вид 28 лет, был одет в синюю шапку, чёрное пальто, белый свитер в полоску и серые брюки, и обут в красные кеды.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв возле станции метро «Байрампаша» в Стамбуле произошёл 1 декабря в час-пик. Предположительно было приведено в действие самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.

По уточнённым данным, пострадали два человека, полученные ими ранения не представляют опасности для жизни. Власти страны квалифицировали произошедшее как теракт.