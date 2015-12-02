Вашингтон, 2 декабря, 2015, 03:58 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри поздравил граждан Буркина-Фасо с проведением мирных президентских и парламентских выборов и выразил надежду на сотрудничество новым руководством страны. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

state.gov Джон Керри — Государственный секретарь США

«За последние два года люди Буркина-Фасо неоднократно демонстрировали свою твёрдую приверженность демократии вопреки невзгодам и показали, что законное лидерство требует публичной подотчётности», — заявил Джон Керри.

Госсекретарь также поздравил Роха Марка Каборе с победой на президентских выборах, отметив, что он станет «первым новым лидером Буркина-Фасо почти за 30 лет».

«Соединённые Штаты рассчитывают на сотрудничество с правительством и народом Буркина-Фасо для продвижения нашего крепкого партнёрства и дальнейшего укрепления власти, безопасности и экономических институтов Буркина-Фасо», — говорится в заявлении Джона Керри.

Как передавало ИА REGNUM, бывший глава Национального собрания Буркина-Фасо Рох Марк Каборе одержал победу на выборах президента страны, получив поддержку 53,5% избирателей.

Напомним, что с 1987 года западноафриканским государством руководил Блэз Компаоре, который в октябре 2014 года покинул свой пост и уехал из страны. Представители главных политических сил страны выбрали временно исполняющего обязанности президента до проведения всеобщих демократических выборов, которые были назначены на ноябрь 2015 года.

В середине сентября 2015 года в Буркина-Фасо состоялась очередная попытка госпереворота по руководством генерала Жильбера Дьендере, которая оказалась неудачной.