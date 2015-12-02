Стамбул, Турция, 2 декабря, 2015, 03:30 — ИА Регнум. Турецкая полиция разыскивает подозреваемого в причастности ко взрыву возле станции метро «Байрампаша» в Стамбуле. Правоохранительные органы распространили предметы мужчины, передаёт Haberturk.

ulukoy.net Нaberturk — газета.

Согласно сообщению, подозреваемый, на вид 28 лет, был одет в синюю шапку, чёрное пальто, белый свитер в полоску и серые брюки, и обут в красные кеды.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв произошёл в стамбульском метро 1 декабря в час-пик. Предположительно было приведено в действие самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.

По уточнённым данным, пострадали два человека, полученные ими ранения не представляют опасности для жизни. Власти страны квалифицировали произошедшее как теракт.