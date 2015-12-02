Южно-Сахалинск, 2 декабря, 2015, 03:12 — ИА Регнум. По факту аварии с танкером «Надежда» в Невельском районе Сахалинской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта». Об этом 2 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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Как установлено следствием, утром 28 ноября в акватории морского порта Невельск в условиях шторма морское нефтеналивное судно «Надежда», стоявшее на рейде, выбросило на каменистую отмель. На борту судна, находилось восемь членов экипажа, а также груз в виде 300 тонн мазута и 200 тонн судового топлива.

Никто из экипажа в результате аварии не пострадал. Между тем, в результате повреждения корпуса танкера произошла утечка и разлив нефтепродуктов в акватории порта Невельск, а также прилегающей акватории и береговой полосы. Крупный ущерб причинён муниципальному образованию «Невельский городской округ».

Установлено, что владельцем судна явялется ООО «Акватория», зарегистрированное в городе Находка Приморского края. «В настоящее время в рамках предварительного расследования по уголовному делу осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление объективной истины», — сообщают в ведомстве.

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