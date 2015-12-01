Дамаск, 2 декабря, 2015, 02:32 — ИА Регнум. Поставки оружия террористической группировке «Исламское государство» осуществляются, главным образом, через территорию Турции. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью Česká televize, которое вышло в эфир вечером 1 декабря.

Боевики ИГИЛ

По его словам, через Турцию в Сирию также прибывают новые рекруты, пополняющие ряды боевиков, и поступает финансирование. Как заявил Башар Асад, данные поставки осуществляются «при поддержке Саудовской Аравии и Катара» и «при закрытых глазах некоторых стран Запада».

Президент Сирии уверен, что для победы над «Исламским государством» необходимо, в первую очередь, пресечь эти каналы поставок.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности уйти в отставку в случае, если будут подтверждены сведения о том, что Турция покупает нефть у террористической группировки «Исламское государство».