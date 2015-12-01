Бухарест, 2 декабря, 2015, 02:25 — ИА Регнум. Сотрудники Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Румынии задержали 1 декабря румынского гражданина венгерского происхождения Иштвана Беке, который обвиняется в намерении взорвать самодельное взрывное устройство на праздновании Национального дня Румынии в Тыргу Секуйеск (Трансильвания, Румыния). Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, Апелляционный суд Бухареста удовлетворил просьбу прокуроров о предварительном аресте Беке сроком на 30 суток.

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По данным следствия, Иштван Беке является видным членом румынского подразделения венгерского националистического движения HVIM, которое, по мнению румынских властей, преследует «экстремистские, ревизионистско-сепаратистские цели» в отношении Румынии.

По информации Agerpres, в ходе обыска у Беке были обнаружены пиротехнические материалы и электронные средства, которые «в собранном виде могли произвести разрушения и которые запрещены к хранению».

ИА REGNUM напоминает, что 1 декабря в Румынии отмечается в качестве национального праздника, символизируя для Бухареста «объединение всех румын», произошедшее после оккупации российской Бессарабии и венгерской Трансильвании 1 декабря 1918 года.

Трансильвания до 1918 года была частью Австро-Венгрии. Венгрия уступила Трансильванию Румынии по Трианонскому договору 1920 года со странами-победительницами в Первой мировой войне, потеряв таким образом 2/3 территории и населения. Сегодня в Румынии проживает около 1,5 млн венгров, что составляет около 6,6% населения страны. Основная часть венгерского меньшинства проживает на территории Трансильвании и имеет самоназвание секуи.

5 сентября 2009 года прошедший в городе Одорхейул Секуеск съезд представителей местных органов власти Секуйского края провозгласил создание Секуйской автономии, в которую вошла большая часть территории уездов Ковасна, Харгита и Муреш. На съезде были утверждены гимн, флаг, герб и административная карта новообразованной Секуйской автономии.

12 марта 2010 года в городе Сфынту Георге состоялся второй съезд мэров и советников Секуйского края. Главным решением участников съезда стало придание венгерскому языку официального статуса на региональном уровне. Со своей стороны центральные органы власти Румынии не признали законности решений обоих съездов. Несмотря на это, в конце мая 2011 года группа румынских европарламентариев от Демократического союза венгров Румынии во главе с вице-председателем Европарламента, одним из лидеров трансильванских венгров Ласло Токешем открыла в Брюсселе представительство Секуйского края при Европейском парламенте. В связи с этим МИД Румынии распространил заявление, в котором выразил сожаление в связи с «учреждением некоего «представительства» так называемой административно-территориальной единицы» Румынии, которая не существует и не имеет под собой ни конституционных, ни законных оснований».

В самой Венгрии в 2010 году было принято и вступило в силу 1 января 2011 года новое законодательство о предоставлении второго венгерского гражданства представителям диаспоры, которое предоставляет им те же избирательные права, что и гражданам в самой Венгрии. Аналогичное законодательство действует и в Румынии. Аналогичную венгерской политику по «воссоединению нации», направленную в первую очередь против Молдавии и Украины, проводит и Румыния с 1990-х годов.