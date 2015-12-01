Вашингтон, 2 декабря, 2015, 02:04 — ИА Регнум. Создатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг и его супруга намерены отдать 99% акций компании на благотворительность. С заявлением об этом Цукерберг выступил после рождения у него первой дочери.

Surian Soosay

«Мы отдадим 99% наших акций Facebook — на данный момент $45 млрд — чтобы помочь многим другим сделать этот мир лучше для следующего поколения», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что у Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан родилась дочь, супруги дали девочке имя Макс.

Напомним, что в сентябре Цукерберг получил звание самого влиятельного человека мира, по версии издания Vanity Fair. В августе Facebook поставил новый рекорд по посещаемости: один миллиард людей воспользовались соцсетью за один день.