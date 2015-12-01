Афины , 2 декабря, 2015, 01:27 — ИА Регнум. Турецкая военная авиация днём 1 декабря совершила очередное вторжение в воздушное пространство Греции. Об этом сообщили в Генеральном штабе национальной обороны Греции, передаёт телеканал RT.

Турецкие истребители

Согласно сообщению, шесть турецких истребителей F-16 находились в районе полётной информации Афин с 15:01 до 15:30 по местному времени.

Четыре истребителя пролетели над островом Фурни на высоте 4 тысячи футов, ещё два самолёта были зафиксированы над островами Макронисос, Антропофаги (Людоедов) и Агатониси на высоте 8,1—8,5 тысячи футов.

Напомним, что в конце ноября в Минобороны Греции сообщали, что Турция резко сократила нарушения воздушного пространства страны. Тем не менее за период с начала месяца греческие военные зафиксировали порядка 50 таких нарушений со стороны турецких ВВС.

Снижение числа нарушений в последние недели связывается с инцидентом у сирийско-турецкой границы, когда российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в операции против «Исламского государства», был сбит турецким истребителем над территорией Сирии.