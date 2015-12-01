Ярославль, 2 декабря, 2015, 01:05 — ИА Регнум. На брифинге для представителей СМИ заместитель губернатора Ярославской области Эдуард Лысенко сообщил, что в региональное правительство поступили официальные письма от ректоров Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова, Ярославского государственного педагогического университета и Ярославского государственного технического университета. К единому мнению руководители региональных вузов так и не пришли — никто не выразил желания добровольно присоединиться к другому университету. Таким образом, маловероятно, что к 18 декабря в Минобрнауки от Ярославской области поступит заявка на конкурс проектов создания многопрофильного федерального высшего учебного заведения.

Алексей Яковлев, ИА REGNUM Эдуард Лысенко, заместитель губернатора Ярославской области

Эдуард Лысенко подчеркнул, что потребность в создании опорного университета в регионе есть. Область испытывает дефицит квалифицированных инженерно-технических и научно-технических кадров. Опорный университет будет иметь расширенную базу, что позволит перейти на новый стандарт качества высшего профессионального образования. Финансирование такого вуза будет осуществляться не только из федерального, но и регионального бюджета. К софинансированию готов и региональный бизнес.

«История высшего образования последних 20−30 лет состоит в том, что высшее образование не подчиняется региональной власти. Региональная власть не уполномочена регулировать то, чему учит высшая школа. Это привело к отрыву потребностей местной промышленности и бизнеса от учебного процесса в вузах. Именно поэтому министерством образования и науки предусматривается непосредственное участие региональной власти в реализации проекта создания опорного вуза. Участие это не только в софинансированиии, но и в прямом заказе на образование», — подчеркнул Эдуард Лысенко.

По словам заместителя губернатора, важнейшим фактором, определяющим успех реформы, является «осознанная потребность в изменениях», которая должна появится внутри каждого научно-педагогического коллектива. Поэтому Эдуард Лысенко призвал СМИ не делать скоропалительных выводов из сложившейся ситуации, а, наоборот, помочь в организации широкой дискуссии.

Согласно планам Минобрнауки, этап создания в регионах опорных вузов должен закончится к 2020 году.