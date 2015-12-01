Вашингтон, 2 декабря, 2015, 01:05 — ИА Регнум. НАТО приняло стратегию борьбы с гибридными угрозами, которая предусматривает, в частности, что в случае гибридной атаки на альянс может быть задействована 5-я статья Вашингтонского договора НАТО, подразумевающая военный ответ всего альянса на агрессию против одной из стран-членов. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств государств НАТО.

Йенс Столтенберг

«Мы решили, что гибридные атаки также могут стать поводом для введения в действие пятой статьи Вашингтонского договора», — заявил Йенс Столтенберг. Он отметил, что гибридные вызовы несут в себе широкий спектр угроз, и поэтому НАТО «необходим широкий спектр возможностей для защиты».

Термин «гибридная война», введённый в США в конце прошлого века, подразумевает сочетание прямого военного конфликта с применением террористических методов и ведением информационной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел стран НАТО приняли решение разработать в ближайшее время комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности Турции и юго-восточных границ альянса.