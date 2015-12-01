Москва, 2 декабря, 2015, 00:42 — ИА Регнум.



sputnik-georgia.ru КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии

ФТС России просила турецких таможенников о помощи в вопросе налаживания диалога с таможенными властями Грузии. Об этом заявил руководитель ФТС России Андрей Бельянинов на II Евразийском экономическом конгрессе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава ФТС пояснил, что эта просьба была связана со вступлением Армении в ЕАЭС. «Транспортный коридор для армянских товаров идет через территорию Грузии — Верхний Ларс», — сказал он.

В одном из своих выступлений ещё до вступления Армении в ЕАЭС Андрей Бельянинов указал на проблему технологии сотрудничества стран ЕАЭС с Арменией в условиях отсутствия общей границы. «Пункт пропуска Верхний Ларс — Казбеги периодически закрывается из-за схода лавин, поэтому мы рассматриваем также и другие варианты. Авиационные перевозки тоже никто не закрывал. Другое дело, что это дорогостоящий вид транспорта. Поэтому достигнута договоренность о встрече с грузинскими, турецкими и азербайджанскими таможенниками в ноябре (2014 года) в Грузии для обсуждения этого вопроса в четырехстороннем формате», — сказал он.

Результаты этой анонсированной год назад встречи неизвестны. Также не ясно, состоялась ли вообще такая встреча.

Армения в свою очередь на разных уровнях периодически выступает с предложениями взять на себя роль посредника в налаживании отношений между Россией и Грузией.