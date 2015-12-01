Вашингтон, 2 декабря, 2015, 00:36 — ИА Регнум. НАТО в ближайшее время разработает комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности Турции и продолжит внимательно следить за ситуацией на юго-восточных границах альянса. Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, распространённом пресс-службой альянса 1 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ситуация у юго-восточных границ НАТО остаётся крайне нестабильной. Мы подтверждаем, что безопасность альянса является неделимой и что союзники твёрдо солидарны с Турцией, которая сталкивается с многочисленными вызовами с юга, включая террористическую угрозу, — отмечается в заявлении. — Министры обороны НАТО обсуждали это на встрече в октябре и поручили повести работу над дальнейшими шагами по обеспечению безопасности Турции. Сегодня мы провели обзор этой работы, она продвигается».

В альянсе напоминают, что в декабре 2012 года было принято решение об укреплении противовоздушной обороны Турции — в стране были размещены зенитно-ракетные комплексы Patriot.

«Мы по-прежнему решительно настроены, в духе 28 за 28, продолжить разработку дополнительных мер страховки НАТО, и союзники работают над подготовкой другого возможного вклада. Мы ожидаем, что эта работа будет завершена в ближайшие недели, — говорится в заявлении. — Мы продолжим пристально следить за развитием событий на юго-восточной границе НАТО, в том числе за продолжающимся кризисом в Сирии».

Следует отметить, что инцидент с атакой турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 на территории Сирии не нашёл отражения в заявлении Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее генсек НАТО Йенс Стотенберг провёл встречу с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу, в ходе которой заявил о поддержке Турцию в инциденте с Су-24. «Все союзники полностью поддерживают право Турции защищать территориальную целостность и воздушное пространство», — заявил Столтенберг. Он также отметил, что приветствует «усилия Турции по установлению контактов с Россией для деэскалации ситуации».

Напомним, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Двум пилотам самолёта удалось катапультироваться, однако один из них был застрелен боевиками при спуске с парашютом. Второй лётчик позднее был спасён в результате совместной операции российского и сирийского спецназа.

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.