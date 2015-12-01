Москва, 2 декабря, 2015, 00:50 — ИА Регнум. В Москве открылась выставка советской анимации «НЕреальные герои. Художники и персонажи «Союзмультфильма». Уникальные мультипликационные куклы и эскизы работ знаменитых художников Александра Винокурова, Леонида Шварцмана, Фёдора Хитрука, Анатолия Савченко, Владимира Сутеева и других представителей советской анимационной школы впервые собраны в масштабную коллекцию и представлены в оригинале. Многие мультфильмы вошли в золотой фонд мирового кинематографа и являются образцом мультипликационного искусства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кукла старухи Шапокляк из м/ф «Крокодил Гена». реж. Роман Качанов. 1969г

ВДНХ, павильон № 2 «Народное образование». На открытие начинают съезжаться журналисты и съёмочные группы. Гостей встречает художественный руководитель Союзмультфильма, мультипликатор Михаил Алдашин и со-куратор выставки Наталья Авдеева.

«Сегодня здесь работы более чем 30 художников Союзмультфильма», — рассказывает Алдашин, — «Около 800 экспонатов, из которых примерно 220 — куклы. Остальное — оригинальные эскизы, оригинальные целлулоиды, всё, что делала рука мастера… Это первая выставка такого масштаба, я честно скажу, что не видел ещё такой полной экспозиции».

Говоря о том, кто такой художник, Михаил Алдашин сказал, что все художники в душе дети: «Это нормально, потому что иначе ничего просто нельзя нарисовать. Дело в том что искусство — это вещь такая, где обмануть невозможно. И если ты не правдив, не честен, а только имитируешь детство, детский рисунок, то ничего не выйдет…»

Экспозиция занимает малый и два больших зала, разделённые на секции, каждая из которых представляет отдельный мультфильм: здесь можно увидеть первые эскизы героев, наброски, зарисовки. Визуальный мир фильма показан на стадии разработки, ещё до рождения и выхода на большой экран.

В отдельные стенды помещены реконструкции сцен из знаменитых советских мультфильмов: «Варежка», «Чебурашка и крокодил Гена», «38 попугаев» и другие — вниманию зрителей представлены те оригинальные куклы, которых в детстве они видели на экране. Большой стенд в центре площадки посвящён самым первым кукольным персонажам киностудии — это тростевые куклы, они не снимались в кино, а были изготовлены специально для Театра Сергея Образцова.

Телевизоры и планшеты, установленные в залах, демонстрируют фрагменты мультфильмов, кинохронику, интервью с художниками и режиссёрами. На большом центральном экране идёт непрерывная трансляция шедевров советской анимации.

По замыслу организаторов выставка акцентирует внимание на роли художника-постановщика в создании мультфильма. Как отметил в своём вступительном слове министр культуры РФ Владимир Мединский, «Все знают главных анимационных героев — Крокодила Гену, Чебурашку, Льва Бонифация и Ежика в тумане, но фамилии их создателей, к сожалению, мало известны, а это несправедливо». Действительно, очень часто автор всемирно известного мультипликационного персонажа остаётся в тени, тогда как художник наряду с режиссёром едва ли не самый главный герой в истории создания мультфильма.

Об этапах съёмочного процесса и взаимодействии художника и режиссёра корреспонденту ИА REGNUM рассказала со-куратор выставки Наталья Авдеева: «После того, как сценарий утверждён на худсовете, режиссёр и художник обдумывают, каким будет персонаж. Часто бывает так, что после обсуждения художник уединяется недели на две, а после, на следующей встрече, предлагает режиссёру своё видение героя. Так было на «Винни-Пухе», «Топтыжке», «Бременских музыкантах»… На всех наших фильмах золотой коллекции. После того, как персонаж утверждён и найдены цветовые решения, начинается съёмочный процесс. То есть режиссёр включается в создание мультфильма, когда художником уже разработаны все персонажи. Таким образом, очень часто именно художник приносит режиссёру своё оригинальное решение».

На вопрос о том, кому будет интересна экспозиция, Авдеева сказала, что в первую очередь она создавалась для детей: «Куклы стоят очень низко, чтобы ребёнок мог подойти, посмотреть, прочитать, увидеть фрагменты мультфильмов в медиазонах. Ведь Союзмультфильм в течение всех этих лет, а в следующем году мы празднуем 80-летний юбилей, создавал свои работы именно для детей. Хотя многие говорят, что современные дети не знают этих мультфильмов, но мы надеемся, что те, кто не знают — узнают и полюбят».

Говоря о том, какой стала киностудия сегодня, Наталья Авдеева отметила положительные тенденции: «Я не очень люблю слово возрождение, но тут иначе не скажешь, происходит именно возрождение Союзмультфильма: производство мультипликации в полной мере возобновилось в 2012−13 годах. Сейчас мы продолжаем съёмки видеосборника «Весёлая карусель». Отснят 39-й выпуск, 40-й на стадии сдачи, специально к Новому году выйдут праздничные серии. Появляются совершенно замечательные авторские работы, например, «Курица» Васико Бедашвили, «Коровка» Марины Карповой, «Пык-Пык-Пык» Дмитрия Высоцкого и многие другие. Сегодня они получают награды престижных фестивалей».

Экспозиция «НЕреальные герои. Художники и персонажи «Союзмультфильма» будет работать на ВДНХ в течение всей зимы, демонстрируя посетителям шедевры художников-мультипликаторов, созданные в стенах знаменитой киностудии.