Москва, 2 декабря, 2015, 00:08 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) намерена усилить проверки кандидатов выборной кампании 2016 года на наличие второго гражданства. В этом огромную роль сыграет взаимодействие Центральной избирательной комиссии с МИД РФ, заявил 1 декабря заместитель председателя ЦИК РФ Станислав Вавилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В состав контрольно-ревизионной службы ЦИК уже отправлен представитель МИД. «Мы понимаем, что составлять один реестр тех, у кого есть двойное гражданство, по всей России преждевременно. Но эту работу мы усилили», — пояснил зампред ЦИК.

Напомним, по закону Российской Федерации в Государственную думу не имеют права избираться граждане, которые имеют иностранное гражданство или другой документ, подтверждающий их право на постоянное проживание на территории другого государства.

Добавим, ЦИК России установил дату выборов в Госдуму в 2016 году. Они состоятся 18 сентября. Помимо этого, в пяти субъектах пройдут выборы высших должностных лиц, а в 38 регионах выберут депутатов законодательных собраний.