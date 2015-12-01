Вашингтон, 1 декабря, 2015, 23:00 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер заявил, что власти Турции предпринимают недостаточные меры для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство», более того, большинство усилий Анкары направлено на противостояние курдским формированиям, которые воюют с ИГ, а не на борьбу с террористами. Об этом глава Пентагона заявил сегодня, 1 декабря, на слушаниях в палате представителей Конгресса США.

Пентагон.

Картер заявил, что большинство шагов Анкары направлены против Курдской рабочей партии, а не против ИГ. Глава американского военного ведомства заявил, что в Вашингтоне понимают обеспокоенность Турции активностью курдских боевиков, однако хотели бы видеть от Анкары больше мер по борьбе с ИГ.

Глава Пентагона заявил, что Турции необходимо делать больше для борьбы с ИГ, в том числе для контроля за своей границей с Сирией, через которую регулярно проходят иностранные боевики на территорию САР.

Напомним, ранее в Вашингтоне уже заявили, что Анкаре необходимо закрыть свою границу с Сирией, чтобы иностранные боевики не пополняли ряды «Исламского государства».

После инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, который был преднамеренно сбит турецкими ВВС, Россия прямо обвинила Турцию в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Москва заявила, что располагает доказательствами закупок нефти Турцией у ИГ в промышленных масштабах. Также через Турцию в Сирию попадает большое число иностранных боевиков.