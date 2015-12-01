Москва, 1 декабря, 2015, 21:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что вопрос проекта газопровода «Турецкий поток» не является темой послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом песков заявил журналистам сегодня, 1 декабря.

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«Нет, безусловно это не тема для фигурирования в послании президента Федеральному собранию. Если вы имеете в виду один конкретный проект», сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, который был преднамеренно сбит турецкими ВВС в небе над Сирией, Россия ввела в отношении Турции санкции.

Кроме запрета на ввоз турецкой сельскохозяйственной продукции, замораживаются почти все двусторонние проекты, в том числе и строительство «Турецкого потока».