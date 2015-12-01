Нижний Новгород, 1 декабря, 2015, 20:39 — ИА Регнум. Американские и турецкие компании активно готовятся занять место на мировом рынке производства и поставок соды, которое освободится, если «Башкирская содовая компания» (БСК «Сода», крупнейший в России производитель кальцинированной соды) не найдет нового источника сырья. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил приволжский полпред Михаил Бабич в ходе пресс-конференции 1 декабря в Нижем Новгороде.

dmitryfirtash.com Крымский содовый завод

По его словам, шихан (гора) в Башкирии, который в настоящее время компания использует для получения сырья, к 2019 году иссякнет. Перед компанией встанет острый вопрос, где брать сырье. Заявления о том, что в качестве источника сырья можно было бы использовать шихан Тратау, вызвал волну возмущения в республике, так как эта гора является памятником природы.

Кроме того, эта гора священна для некоторых народностей, населяющих Башкирию

«На сегодня делается все, чтобы найти альтернативные источники сырья для БСК. Если мы не решим эту проблему, долю БСК на рынке займут американские и турецкие компании, которые уже сегодня готовятся к этому, наращивают и модернизируют производство. В качестве альтернативного источника сырья могут служить месторождения Куштау и Гумеровское», — заявил полпред.

По его словам, по обоим месторождениям проводятся дополнительные работы, но наиболее перспективным является Гумеровское. .

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее о недопустимости разработки шихана Тратау Глава заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов. По его словам, именно Гумеровское месторождение, расположенное недалеко от Стерлитамака, может стать альтернативным источником сырья. Чтобы поставить его на баланс, нужно провести доразведку, которая уже началась. По предварительным оценкам, запасы месторождения оцениваются в 180 млн тонн известняка.

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Региональные эксперты, говоря о позиции региональных властей в отношении Тратау, отмечают, что, если ни у кого не возникает сомнений, что в ближайшее время Тратау разрабатываться не будет, то единого мнения о том, какова окажется судьба шиханов через несколько лет, на сегодня время не существует.

Кроме того, существует мнение, что у сторонников разработки шиханов есть очень могущественные лоббисты, вхожие в самые высокие кабинеты администрации президента России. Поэтому не стоит ждать, что БСК легко откажется от идеи разработки Тратау.

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