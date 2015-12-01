Нижний Новгород, 1 декабря, 2015, 20:02 — ИА Регнум. Процедура сокращения вузов в Приволжском федеральном округе проводится на основании тщательного анализа образовательного процесса в том или ином учебном заведении. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM об этом приволжский полпред Михаил Бабич заявил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, не станет ли процесс слияния и сокращения вузов ударом по «думающей молодежи».

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«Если взять закрывающиеся вузы и провести тест этой самой «думающей молодежи» на предмет реальных знаний, полученные результаты неприятно удивят», — заявил полпред.

«У нас бездумно не закрывается ни один вуз. По крайней мере в ПФО я таких случаев не знаю. Сначала проводится полный анализ ситуации по большому количеству показателей, начиная от материально-технической базы и заканчивая качеством образовательных программ. И только потом, с определённом лагом по времени, чтобы студенты смогли перейти в другой вуз или принять решение о смене профиля образования, принимается решение о закрытии», — уточнил Бабич.

По его словам, количество вузов, открытых в стране в последние десятилетия, превышает необходимые нормы: «Такое количество «живопырок», которое наплодили в образовательном процессе страны, — это просто не допустимо, это стыдно для страны. Сначала детям покупают место в вузе, потом платят за то, что их учат неизвестно чему, затем получают диплом, который ничего не стоит, и пытаются с этим дипломом прийти в профессию. Эти молодые люди входят в жизнь обманным путем, не получив никаких знаний. При этом на них уже нажилась целая куча проходимцев — начиная с тех, кто организует такой образовательный процесс, заканчивая теми, кто пролоббировал все эти вещи».

«В любом государстве есть совершено четкие нормы, сколько вузов нужно на то количеством молодежи, которая может претендовать на высшее образование, какая между этими вузами должна быть конкуренция, какое должно быт содержание образования и квалификация преподавателей, как должны котироваться выпускники этих вузов на рынках труда, в том числе и на международных», — добавил Бабич.

Он выразил уверенность, что в сфере реформирования систему высшего образования в России идет совершенно обдуманный и осознанный процесс: «В советские времена после 10 класса всего 20% выпускников поступали в вузы. При этом считалось, что у нас одна из самых эффективных систем образования в мире. А сейчас у нас 100-процентное поступление не в первый год, так во второй».

По мнению Бабича, будущим абитуриентам еще в школе необходимо дать правильный ориентир: «Чтобы они понимали, что просто так, за папины и мамины деньги никуда не поступишь и диплом не получишь. За него надо пахать. Вот эту систему ценностей нам и нужно восстановить».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2010 года президентом России Дмитрием Медведевым был подписан законопроект «Об образовании», предусматривающий реформу всей системы.

Основными положениями реформы являлись введение Единого государственного экзамена, сокращение учительского и преподавательского составов, введение и развитие многоуровневого высшего образования, в соответствии с Болонским процессом, а также сокращение числа вузов.

Реформа вызвала шквал критики со стороны экспертного сообщества и рядовых граждан.