Стамбул, Турция, 1 декабря, 2015, 19:38 — ИА Регнум. По предварительным данным причиной взрыва в метрополитене Стамбула (Турция) мог стать террористический акт. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщают турецкие СМИ.

attyiz.biz.tr Скорая помощь

Напомним, взрыв прогремел сегодня в надземном переходе на станции Байрампаша. На место происшествия прибыло большое число машин скорой помощи и пожарных расчетов.

Сперва сообщалось, что взрыв мог произойти в трансформаторе.

На данный момент известно, что в результате взрыва погиб один человек, ещё один получил ранения.

Движение поездов на этой линии метрополитена остановлено.